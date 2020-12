Fifa Puskas Award 2020, rivelati i tre candidati al premio di gol più bello dell’anno (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Fifa ha rivelato in questi minuti i tre candidati finalisti per il Fifa Puskas Award 2020, il premio riservato all’autore del gol più bello della scorsa stagione. Il vincitore sarà annunciato il prossimo 17 dicembre nel corso della cerimonia dei “The Best Fifa Football Awards”. I tre giocatori coinvolti sono Luis Suarez, che all’epoca militava ancora nel Barcellona, Heung-min Son e Giorgian De Arrascaeta, di seguito i dettagli dei tre gol che hanno portato alla candidatura finale. – Giorgian De Arrascaeta (URU) – Ceará SC v. CR Flamengo Brasileirão – Brazil (25 agosto 2019) – Luis Suárez (URU) – FC Barcelona v. RCD Mallorca LaLiga – Spain (7 dicembre 2019) – Son Heung-min (KOR) – Tottenham Hotspur FC v. Burnley FC ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 dicembre 2020) Laha rivelato in questi minuti i trefinalisti per il, ilriservato all’autore del gol piùdella scorsa stagione. Il vincitore sarà annunciato il prossimo 17 dicembre nel corso della cerimonia dei “The BestFootballs”. I tre giocatori coinvolti sono Luis Suarez, che all’epoca militava ancora nel Barcellona, Heung-min Son e Giorgian De Arrascaeta, di seguito i dettagli dei tre gol che hanno portato alla candidatura finale. – Giorgian De Arrascaeta (URU) – Ceará SC v. CR Flamengo Brasileirão – Brazil (25 agosto 2019) – Luis Suárez (URU) – FC Barcelona v. RCD Mallorca LaLiga – Spain (7 dicembre 2019) – Son Heung-min (KOR) – Tottenham Hotspur FC v. Burnley FC ...

