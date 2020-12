FIFA 21: SBC Marquinhos Freeze – Requisiti e Soluzioni (Di venerdì 11 dicembre 2020) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare la versione Freeze di Marquinhos per la modalità FIFA 21 Ultimate team. La carta in questione è stata rilasciata in occasione dell’inedito evento Freeze. Potete riscattare la carta Freeze del centrocampista ( Il ruolo è stato modificato ) brasiliano del PSG completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21. Requisiti SBC Marquinhos Freeze Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: PSG Valutazione squadra min.: 86 Intesa di squadra min.: 75 Numero di giocatori in rosa: 11 Soluzioni SBC Marquinhos Freeze Ricordate di controllare sempre prima nel vostro club se sono disponibili carte utili con ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 11 dicembre 2020) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare la versionediper la modalità21 Ultimate team. La carta in questione è stata rilasciata in occasione dell’inedito evento. Potete riscattare la cartadel centrocampista ( Il ruolo è stato modificato ) brasiliano del PSG completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21.SBCMin. 1 giocatore/i proveniente/i da: PSG Valutazione squadra min.: 86 Intesa di squadra min.: 75 Numero di giocatori in rosa: 11SBCRicordate di controllare sempre prima nel vostro club se sono disponibili carte utili con ...

FIFA 21, arrivano le prime Icon Swap!

Il tanto atteso evento con obiettivi dinamici dedicato alle Icon Swap di FIFA prenderà il via questa sera alle 19:00! Siete contenti? Noi si!

