Fifa 21 – Disponibile la SBC della Serie A Tim

(Di venerdì 11 dicembre 2020) EA Sports ha attivato nella serata dell’11 dicembre le sfide creazione rosa dedicate allaA Tim, una delle sfide dedicate agli interi campionati, così come accaduto negli anni precedenti Sono state però introdotte alcune novità rispetto al passato: La sfida adesso ha una scadenza, 90 giorni dopo il rilascio e non è piùL'articolo proviene da FUT Universe.

ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 #TOTW 11 - La nuova squadra della settimana disponibile nei pacchetti dalle 19:00 - EA_FIFA_Italia : L’affidabilità da big-match ?? di #Son, la velocità supersonica ?? di @MoSalah, la classe pura ?? di @paulpogba e molt… - flavio18857073 : Ciao @ZanoMind. Sono Flavio di FutxFan, e giornalista iscritto all'albo da luglio 2020. Sto facendo una tesi di lau… - FUTUniversecom : Fifa 21 Patch 1.10 – Title Update 7 – nuovo aggiornamento disponibile! - MicheleRagone26 : #FIFA 21: è ora disponibile l’aggiornamento per PS5 e Xbox Serie X -

Ultime Notizie dalla rete : Fifa Disponibile

FUT Universe

Se hai letto la nostra recensione di FIFA 21 per PC, PS4 e Xbox One, sai che non siamo rimasti particolarmente colpiti dall'edizione di quest'anno. Il gameplay risulta un po' goffo, l'intelligenza art ...Scoperto e postato sui social da alcuni utenti un nuovo bug di FIFA 21, che rende imparabile da portiere un pallonetto: i video. Il nuovo titolo della serie calcistica EA sembrava non avere nessun bug ...