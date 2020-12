Festeggia con gli amici il ritorno in "zona gialla": 16enne finisce in coma etilico (Di venerdì 11 dicembre 2020) Serviti superalcolici a minorenni che Festeggiavano il ritorno della regione in ‘zona gialla’, uno dei quali è svenuto finendo in coma etilico. Il 16enne è rimasto in ospedale per 24 ore in osservazione. Per questo motivo un noto locale del centro di Pordenone è stato chiuso per 25 giorni con un’ordinanza emessa dalla Questura. Come riportato dall’Ansa, i fatti risalgono a domenica scorsa, secondo la ricostruzione degli agenti che hanno sentito cinque ragazzini, tutti di 16 anni, per sommarie informazioni testimoniali, alla presenza dei genitori. Questi, per Festeggiare l’allentamento delle misure restrittive previsto dal passaggio della Regione Friuli Venezia Giulia dalla “zona arancione” alla “zona ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Serviti superalcolici a minorenni chevano ildella regione in ‘’, uno dei quali è svenuto finendo in. Ilè rimasto in ospedale per 24 ore in osservazione. Per questo motivo un noto locale del centro di Pordenone è stato chiuso per 25 giorni con un’ordinanza emessa dalla Questura. Come riportato dall’Ansa, i fatti risalgono a domenica scorsa, secondo la ricostruzione degli agenti che hanno sentito cinque ragazzini, tutti di 16 anni, per sommarie informazioni testimoniali, alla presenza dei genitori. Questi, perre l’allentamento delle misure restrittive previsto dal passaggio della Regione Friuli Venezia Giulia dalla “arancione” alla “...

