Ferrari, scossone a Maranello: l'AD Camilleri si dimette, la Borsa non se ne accorge subito (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si è dimesso per motivi personali e con effetto immediato l'amministratore delegato della Ferrari, Louis Carey Camilleri. L'uomo nato ad Alessandria d'Egitto e da famiglia maltese è arrivato nella Casa di Maranello nel luglio del 2018 per succedere a Sergio Marchionne. Dimissioni Camilleri, ecco la risposta delle borse in giornata I giornali finanziari raccontano che le borse al momento della notizia delle dimissioni di Camilleri non hanno subito scossoni, nella seduta odierna l'indice è sceso prima di -1,45% e poi è risalito tornando a -0,6%. Nella fase di chiusura giornata (11 dicembre ore 17,35), l'indice Ferrari si attestava con +0,31%, 176,75 unità. Forse a non causare uno scossone finanziario è stata la risposta immediata di John ...

