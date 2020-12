Ferrari: ribaltone al vertice, lascia Camilleri: cosa c’è sotto (Di venerdì 11 dicembre 2020) Louis Camilleri lascia definitivamente la Ferrari: alla base ci sono dei motivi personali, legati soprattutto a ciò che è successo nel corso di questo 2020. Il Covid sembra aver messo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 11 dicembre 2020) Louisdefinitivamente la: alla base ci sono dei motivi personali, legati soprattutto a ciò che è successo nel corso di questo 2020. Il Covid sembra aver messo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

La Ferrari dice di nuovo addio al suo capo progettista (che va in Haas)

Simone Resta lascia nuovamente la Ferrari per assumere la direzione tecnica della Haas a partire dalla prossima stagione ...

