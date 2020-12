Ferrari, l’ultima gara di Vettel con casco speciale (VIDEO) (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si corre nel weekend l'ultimo appuntamento della stagione di Formula Uno. Ad Abu Dhabi sarà anche l'ultima corsa con la Ferrari per Sebastian Vettel. Il pilota tedesco, per l'occasione, ha scelto un casco speciale con alcune scritte per ringraziare l'ambiente e i tifosi della Rossa.caption id="attachment 1063869" align="alignnone" width="393" Ferrari Vettel casco (Instagram Ferrari)/captioncaption id="attachment 1063871" align="alignnone" width="394" Ferrari Vettel casco (Instagram Ferrari)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si corre nel weekend l'ultimo appuntamento della stagione di Formula Uno. Ad Abu Dhabi sarà anche l'ultima corsa con laper Sebastian. Il pilota tedesco, per l'occasione, ha scelto uncon alcune scritte per ringraziare l'ambiente e i tifosi della Rossa.caption id="attachment 1063869" align="alignnone" width="393"(Instagram)/captioncaption id="attachment 1063871" align="alignnone" width="394"(Instagram)/caption ITA Sport Press.

SkySportF1 : Vettel, il casco per l'ultima in Ferrari. Cavallino 'luminoso' e 'Grazie ragazzi'. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1… - ItaSportPress : Ferrari, l'ultima gara di Vettel con casco speciale (VIDEO) - - Nicosig1997 : RT @PieroLadisa: È proprio dura pensare che domenica sarà l'ultima gara di #Vettel con la Ferrari. Difficile abituarsi all'idea di non vede… - yuko_takechan : RT @SkySportF1: Vettel, il casco per l'ultima in Ferrari. Cavallino 'luminoso' e 'Grazie ragazzi'. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1 #AbuDhabiG… - taglienteauto : RT @PieroLadisa: Nella sua semplicità non poteva scendere livrea migliore per celebrare l'ultima gara in Ferrari. #Vettel #GrazieSeb #Abu… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari l’ultima Ferrari, lascia l’amministratore delegato Camilleri: ad Elkann l’interim Corriere della Sera