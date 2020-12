Ferrari, Leclerc: “Soddisfatto della mia stagione” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Un voto al mio 2020? Non mi piace darmi voti, ma sono soddisfatto della mia stagione“. Lo ha dichiarato Charles Leclerc, pilota della Ferrari, al termine della seconda sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi. “Sicuramente dopo la gara della settimana scorsa non è bello dirlo, ma se guardiamo la stagione in generale sono contentissimo e soddisfatto delle mie performance“, ha concluso il monegasco ai microfoni di Sky Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Un voto al mio 2020? Non mi piace darmi voti, ma sono soddisfattomia stagione“. Lo ha dichiarato Charles, pilota, al termineseconda sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi. “Sicuramente dopo la garasettimana scorsa non è bello dirlo, ma se guardiamo la stagione in generale sono contentissimo e soddisfatto delle mie performance“, ha concluso il monegasco ai microfoni di Sky Sport. SportFace.

