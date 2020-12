Ferrari, il disastro sportivo in F1 Ecco perché Camilleri ha lasciato (Di venerdì 11 dicembre 2020) Diceva Enzo Ferrari, altrimenti noto come il Drake: “Ho trovato uomini che indubbiamente amavano come me l'automobile. Ma forse non ne ho trovati altri con la mia ostinazione, animati da questa passione dominante nella vita che a me ha tolto il tempo e il gusto per quasi ogni altra cosa. Io non ho alcun diverso interesse dalla macchina da corsa”. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 11 dicembre 2020) Diceva Enzo, altrimenti noto come il Drake: “Ho trovato uomini che indubbiamente amavano come me l'automobile. Ma forse non ne ho trovati altri con la mia ostinazione, animati da questa passione dominante nella vita che a me ha tolto il tempo e il gusto per quasi ogni altra cosa. Io non ho alcun diverso interesse dalla macchina da corsa”. Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Ferrari, il disastro sportivo in F1 Ecco perché Camilleri ha lasciato - Affaritaliani : Ferrari, il disastro sportivo in F1. Ecco perché Camilleri ha lasciato - MaxCoen33 : Indosso dopo tanto tanto tempo un orologio #Ferrari si rompe il cinturino e cade per terra e si stacca una lancetta… - ClubAlfaIt : Il Gran Premio del Sakhir certifica il disastro Ferrari #Formula1 - ale__ssja : RT @daunasolaparte: La Ferrari mentre osservava il disastro Mercedes: #SakhirGP -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari disastro Ferrari, il disastro sportivo in F1. Ecco perché Camilleri ha lasciato Affaritaliani.it Ferrari, il disastro sportivo in F1. Ecco perché Camilleri ha lasciato

Diceva Enzo Ferrari, altrimenti noto come il Drake: “Ho trovato uomini che indubbiamente amavano come me l'automobile. Ma forse non ne ho trovati altri con la mia ostinazione, animati da questa passio ...

Ferrari: Ad Camilleri lascia per motivi personali. Pesa disastro F1

La Casa di Maranello annuncia in un comunicato stampa le dimissioni a sorpresa del Ceo Camilleri con effetto immediato per motivi personali dopo Covid e F1 ...

Diceva Enzo Ferrari, altrimenti noto come il Drake: “Ho trovato uomini che indubbiamente amavano come me l'automobile. Ma forse non ne ho trovati altri con la mia ostinazione, animati da questa passio ...La Casa di Maranello annuncia in un comunicato stampa le dimissioni a sorpresa del Ceo Camilleri con effetto immediato per motivi personali dopo Covid e F1 ...