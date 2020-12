Ferrari, Camilleri lascia, Elkann nuovo ad (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ferrari, rivoluzione in atto alla vigilia del GP di Abu Dhabi. Luis Camilleri ha rassegnato le dimissioni, con effetto immediato, dal ruolo di Amministratore delegato e membro del Consiglio di ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 11 dicembre 2020), rivoluzione in atto alla vigilia del GP di Abu Dhabi. Luisha rassegnato le dimissioni, con effetto immediato, dal ruolo di Amministratore delegato e membro del Consiglio di ...

uzapelloni : Colpo di scena in #Ferrari si dimette l’ad #Camilleri... motivi personali .... e Binotto sta rientrando da AbuDhabi... - SkySportF1 : Ferrari, Camilleri si dimette per motivi personali #SkyMotori #F1 #Formula1 - Gazzetta_it : #F1 #Ferrari shock: #Camilleri si dimette per motivi personali - Mik10000 : #Camilleri lascia il posto di AD di #Ferrari Giusto così e sappiamo perché #essereFerrari ?????? subentra ad interim… - aNam95652071 : Ciao Camilleri, ti ricorderemo...mah forse meglio dimenticare #Ferrari -