"Fermi tutti!", la bomba legale su Conte: seconda denuncia su Olivia e la scorta. Questione di ore, terremoto politico (Di venerdì 11 dicembre 2020) Altri guai in arrivo per Giuseppe Conte. "Fermi tutti", strilla Dagospia: "Nelle prossime ore verrà depositato un secondo esposto di Fratelli d'Italia sull'uso della scorta del premier per impedire alle Iene di intervistare Olivia Paladino". Il primo esposto risale allo scorso 30 ottobre, ad opera della ex parlamentare di FdI Roberta Angelilli. La vicenda è nota, sollevata da Filippo Roma, l'inviato delle Iene che ha seguito fino a un supermercato la compagna di Conte per chiederle conto dell'hotel del padre "favorito" da alcune leggi del governo. Con sé la Paladino aveva una borsa da palestra, dettaglio che ha insospettito le Iene dal momento che da pochi giorni le stesse palestre erano state chiuse dal Dpcm di Conte. La scorta del premier è arrivata dalla vicina ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Altri guai in arrivo per Giuseppe. "tutti", strilla Dagospia: "Nelle prossime ore verrà depositato un secondo esposto di Fratelli d'Italia sull'uso delladel premier per impedire alle Iene di intervistarePaladino". Il primo esposto risale allo scorso 30 ottobre, ad opera della ex parlamentare di FdI Roberta Angelilli. La vicenda è nota, sollevata da Filippo Roma, l'inviato delle Iene che ha seguito fino a un supermercato la compagna diper chiederle conto dell'hotel del padre "favorito" da alcune leggi del governo. Con sé la Paladino aveva una borsa da palestra, dettaglio che ha insospettito le Iene dal momento che da pochi giorni le stesse palestre erano state chiuse dal Dpcm di. Ladel premier è arrivata dalla vicina ...

ROBERTOSV8 : RT @valechindamo: Oh, fermi tutti, sono arrivati i banchi! (Non so se ridere o se piangere) - goffratura : Fermi tutti. Causa di morte: malinconia. - Madludos : Aspettate, fermi tutti OGGI È VENERDÌ - egos23 : RT @valechindamo: Oh, fermi tutti, sono arrivati i banchi! (Non so se ridere o se piangere) - max_ronchi : FERMI TUTTI: NELLE PROSSIME ORE VERRA' DEPOSITATO UN SECONDO ESPOSTO DI FRATELLI D'ITALIA SULL'USO D -

Ultime Notizie dalla rete : Fermi tutti Fermi tutti Il Sole 24 ORE Samsung Galaxy S21+ svelato da un primo video reale, con tanto di benchmark

Dopo tanti render, finalmente vediamo Galaxy S21 (nella versione Plus) dal vivo grazie a un video che ci mostra anche i risultati di un primo benchmark.

Moda, il tartan: dal look da copiare a Kate a come indossarlo a Natale

"Se Conte vuole pieni poteri come Salvini, io dico no". Lo afferma Matteo Renzi in un'intervista al Pais, dicendosi pronto a far cadere il governo se il presidente del Consiglio non farà marcia indiet ...

Dopo tanti render, finalmente vediamo Galaxy S21 (nella versione Plus) dal vivo grazie a un video che ci mostra anche i risultati di un primo benchmark."Se Conte vuole pieni poteri come Salvini, io dico no". Lo afferma Matteo Renzi in un'intervista al Pais, dicendosi pronto a far cadere il governo se il presidente del Consiglio non farà marcia indiet ...