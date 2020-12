FEDERICA CAPPELLETTI, MOGLIE PAOLO ROSSI/ "Spero che adesso sia con Maradona" (Di venerdì 11 dicembre 2020) FEDERICA CAPPELLETTI, MOGLIE PAOLO ROSSI, chi è? Giornalista e scrittrice. L'annuncio della morte del marito sui social: "Dopo di lui il niente" Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 11 dicembre 2020), chi è? Giornalista e scrittrice. L'annuncio della morte del marito sui social: "Dopo di lui il niente"

GDS_it : Morto #PaoloRossi, l'annuncio della moglie Federica Cappelletti su Instagram: 'Per sempre' - CiaoKarol : Morte Paolo Rossi. Le parole commoventi della moglie: ‘Gli ho detto vai e lui ci ha lasciati’: Addio a Paolo Rossi:… - 100x100Napoli : Federica Cappelletti, moglie di Paolo #Rossi, racconta la vicenda legata al rifiuto. - napolista : La moglie di Rossi: “Rifiutò il Napoli perché Ferlaino non voleva fare una squadra vincente” Federica Cappelletti… - sportli26181512 : Rossi, parla la moglie: 'Paolo non ha mai rifiutato il Napoli': Federica Cappelletti: 'Adorava Napoli ed il popolo… -