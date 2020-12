Fate: the Winx Saga, online il teaser trailer della serie TV Netflix (Di venerdì 11 dicembre 2020) Netflix ha rilasciato il teaser trailer e le prime immagini della serie TV Fate: the Winx Saga, disponibile dal 22 gennaio 2021 Il colosso dello streaming Netflix ha pubblicato online il teaser trailer e le prime immagini di Fate: the Winx Saga. La serie live action è firmata da Brian Young, sceneggiatore del ben noto The Vampire Diaries, ed è ovviamente ispirata al cartone animato italiano creato da Iginio Straffi. I sei episodi che compongono la serie saranno disponibili a partire dal 22 gennaio 2021 in tutti i paesi in cui il servizio è attivo. La serie originale ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 11 dicembre 2020)ha rilasciato ile le prime immaginiTV: the, disponibile dal 22 gennaio 2021 Il colosso dello streamingha pubblicatoile le prime immagini di: the. Lalive action è firmata da Brian Young, sceneggiatore del ben noto The Vampire Diaries, ed è ovviamente ispirata al cartone animato italiano creato da Iginio Straffi. I sei episodi che compongono lasaranno disponibili a partire dal 22 gennaio 2021 in tutti i paesi in cui il servizio è attivo. Laoriginale ...

NetflixIT : Affronta chi sei e libera il tuo potere. ? Fate: The Winx Saga, arriva il 22 gennaio. - Aury0001 : RT @NetflixIT: Affronta chi sei e libera il tuo potere. ? Fate: The Winx Saga, arriva il 22 gennaio. - pondgitsune : Sono in astinenza da musicals quindi mi vado a guardare the prom addio fate i bravi - amaseifalsa : fate entrare mezzo cast tra isola del 2017/2018 e non prendete in considerazione raz 2.0 cioè andrew zenga è amico… - Inmestatvirtus : RT @giutapjindercul: RICAPITOLANDO -nuovi episodi di ICARLY (avete capito bene) - loki -WandaVision - fate winx club (trash o no è comunq… -

Ultime Notizie dalla rete : Fate the «Fate: the Winx Saga»: le Winx arrivano (in carne e ossa) su Netflix il 22 gennaio Vanity Fair Italia Un eroe: così la Cecenia ha accolto il corpo dell’uomo che ha decapitato il prof francese

Osanna per il killer: è stato “vittima di provocazione”, è un “eroe dell’islam”. Un martire che si è sacrificato per difendere Allah. Il corpo del 18enne Abdullakh Anzorov – il cittadino russo di orig ...

Hauge e quel no allo United che ha fatto felice il Milan

Vi autorizzo alla lettura dei miei dat idi navigazioneper effetuare attività di analisi e profilazione per migliorare l’offerta e i servizi del sito in linea con le mie prefere ...

Osanna per il killer: è stato “vittima di provocazione”, è un “eroe dell’islam”. Un martire che si è sacrificato per difendere Allah. Il corpo del 18enne Abdullakh Anzorov – il cittadino russo di orig ...Vi autorizzo alla lettura dei miei dat idi navigazioneper effetuare attività di analisi e profilazione per migliorare l’offerta e i servizi del sito in linea con le mie prefere ...