Farmaci | Novartis riceve ok Ue per anticolesterolo ' 2 volte l' anno'

Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) - Novartis ha annunciato l'approvazione da parte della Commissione europea per inclisiran, primo farmaco per il trattamento di pazienti adulti con ipercolesterolemia o dislipidemia mista che prevede due somministrazioni all'anno. Questa approvazione - riferisce il gruppo farmaceutico in una nota - si basa sui risultati del programma di sviluppo clinico 'Orion', nel quale inclisiran ha dimostrato una riduzione efficace (fino al 52%) del colesterolo a bassa densità (Ldl-C, il cosiddetto 'cattivo') in pazienti con livelli elevati di Ldl, nonostante la terapia con statine alla dose massima tollerata. Inclisiran - dettaglia la nota - è un siRna (small-interfering Rna) first-in-class che riduce in modo efficace e sostenuto il colesterolo a bassa densità nei pazienti con malattia cardiovascolare aterosclerotica (Ascdv), con ...

