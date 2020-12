“Familiari in terapia intensiva? Sì, è terapeutico. Anche per poco tempo aiuta a non mollare”: parla il primario che “apre” la rianimazione (Di venerdì 11 dicembre 2020) Paolo Malacarne, il primario di Pisa che ha “aperto” le porte della sua rianimazione spiega, a Ogni Mattina (TV8), l’importanza di “umanizzare le cure”. “Immaginatevi un malato che è cosciente e deve passare 20 ore al giorno con il casco – dice Malacarne – Rischi di crollare, di mollare e in questo momento vedere un familiare Anche solo per mezz’ora al giorno ti restituisce la vita”. Il medico quindi rivendica la decisione di far accedere i parenti: “È terapeutico“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Paolo Malacarne, ildi Pisa che ha “aperto” le porte della suaspiega, a Ogni Mattina (TV8), l’importanza di “umanizzare le cure”. “Immaginatevi un malato che è cosciente e deve passare 20 ore al giorno con il casco – dice Malacarne – Rischi di crollare, di mollare e in questo momento vedere un familiaresolo per mezz’ora al giorno ti restituisce la vita”. Il medico quindi rivendica la decisione di far accedere i parenti: “È“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

