Fallo di mano offensivo, si cambia ancora: ecco la modifica per la prossima stagione (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si va verso un’ulteriore modifica per il Fallo di mano “offensivo”, ossia quello dell’attaccante che fa gol. ecco il cambiamento Come riporta La Gazzetta dello Sport, sta per cambiare ancora il Fallo di mano. Quello offensivo, quello dell’attaccante che fa gol, non quello difensivo che sara? soltanto “chiarito” senza modifiche sostanziali. All’International Board stanno preparando una parziale retromarcia rispetto all’ultima versione – in vigore dal 2019 – che in caso di tocco di mano (volontario o meno) avvenuto immediatamente prima prevede sempre l’annullamento del gol. Se per il tocco in rete dell’attaccante questo e? “filosoficamente” giusto, per i tocchi precedenti nella stessa ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si va verso un’ulterioreper ildi”, ossia quello dell’attaccante che fa gol.ilmento Come riporta La Gazzetta dello Sport, sta perreildi. Quello, quello dell’attaccante che fa gol, non quello difensivo che sara? soltanto “chiarito” senza modifiche sostanziali. All’International Board stanno preparando una parziale retromarcia rispetto all’ultima versione – in vigore dal 2019 – che in caso di tocco di(volontario o meno) avvenuto immediatamente prima prevede sempre l’annullamento del gol. Se per il tocco in rete dell’attaccante questo e? “filosoficamente” giusto, per i tocchi precedenti nella stessa ...

CalcioFinanza : La regola sul fallo di mano in attacco cambierà ancora - sportli26181512 : #Governance #Notizie La regola sul fallo di mano in attacco cambierà ancora: Regola fallo di mano attacco – La norm… - LAROMA24 : Il fallo di mano 'in attacco' cambia ancora. Da giugno #AsRoma - ILOVEPACALCIO : Gazzetta dello Sport: 'Verso l’International Board 2021. Il fallo di mano “in attacco” cambia ancora da giugno' - FrancescoPodda1 : RT @NinettaOrlando: Un animo reso vuoto e freddo dalla vita, può riprendere ad emanare calore incontrando chi riuscirà di nuovo a fallo so… -