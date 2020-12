Falce di Messina | Musumeci | ' Potrebbero non bastare 100 milioni | iniziamo da piccoli interventi'

GazzettaDelSud : Zona Falcata, Musumeci a Messina per aggiornare il 'Patto della Falce' - refor58 : RT @giacomo_darrigo: oggi mi è arrivata questa foto: la falce naturale, lo Stretto, la Madonnina, il porto che si intravede. Messina è bell… - DamicoGraziella : RT @giacomo_darrigo: oggi mi è arrivata questa foto: la falce naturale, lo Stretto, la Madonnina, il porto che si intravede. Messina è bell… - Justiper64 : RT @giacomo_darrigo: oggi mi è arrivata questa foto: la falce naturale, lo Stretto, la Madonnina, il porto che si intravede. Messina è bell… - AndreaChiappett : RT @giacomo_darrigo: oggi mi è arrivata questa foto: la falce naturale, lo Stretto, la Madonnina, il porto che si intravede. Messina è bell… -

Ultime Notizie dalla rete : Falce Messina

Gazzetta del Sud - Edizione Messina

“Potrebbero non bastare dieci anni e cento milioni di euro per finire tutto - ha detto Musumeci- allora cominciamo con quello che si può realizzare subito per ridare questo gioiello alla città “.Il presidente della Regione sarà alla Soprintendenza ai Beni Culturali per una riunione operativa sui prossimi interventi per dare nuova vita alla falce ...