Fake news e odio online, focus con giornalisti ed esperti per il prequel di Dig.Eat (Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA – Focus su fake news e odio online organizzato da ANORC in collaborazione con Agenzia di stampa Dire, quarto appuntamento della rassegna del ‘Prequel’ DIG.eat, che anticipano l’evento annuale dell’Associazione, in programma dal 18 gennaio al 12 febbraio 2021 su piattaforma dedicata (https://anorc.eu/dig-eat/). Ad animare il webinar un ricco panel di esperti: Maria Elena Capitanio, Giornalista e scrittrice su Huffington Post, Isabella Corradini, Psicologa sociale, Presidente Centro Ricerche Themis, Stefano Epifani, Presidente del Digital Transformation Institute e Direttore di Tech economy 2030, Stefano Lamorgese, Giornalista di Report/Rai3, Bruno Mastroianni, Filosofo e Social Media Manager di trasmissioni RAI e Giovanni Ziccardi, docente di Informatica giuridica presso l’Universita’ degli Studi di Milano. A moderare il presidente di Anorc Professioni, avvocato Andrea Lisi, in due giri di tavolo dedicati rispettivamente ad un confronto sui processi che caratterizzano l’architettura delle fake news e i meccanismi alla base dei fenomeni di odio online. Ecco alcuni passaggi della mattinata. Leggi su dire (Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA – Focus su fake news e odio online organizzato da ANORC in collaborazione con Agenzia di stampa Dire, quarto appuntamento della rassegna del ‘Prequel’ DIG.eat, che anticipano l’evento annuale dell’Associazione, in programma dal 18 gennaio al 12 febbraio 2021 su piattaforma dedicata (https://anorc.eu/dig-eat/). Ad animare il webinar un ricco panel di esperti: Maria Elena Capitanio, Giornalista e scrittrice su Huffington Post, Isabella Corradini, Psicologa sociale, Presidente Centro Ricerche Themis, Stefano Epifani, Presidente del Digital Transformation Institute e Direttore di Tech economy 2030, Stefano Lamorgese, Giornalista di Report/Rai3, Bruno Mastroianni, Filosofo e Social Media Manager di trasmissioni RAI e Giovanni Ziccardi, docente di Informatica giuridica presso l’Universita’ degli Studi di Milano. A moderare il presidente di Anorc Professioni, avvocato Andrea Lisi, in due giri di tavolo dedicati rispettivamente ad un confronto sui processi che caratterizzano l’architettura delle fake news e i meccanismi alla base dei fenomeni di odio online. Ecco alcuni passaggi della mattinata.

La7tv : #piazzapulita Valentina #Petrini: 'Provo rabbia per i bufalari che sfruttano la sofferenza delle persone per diffon… - PiazzapulitaLA7 : Benvenuta a @ValentinaPetrin, volto storico di #Piazzapulita e autrice di 'Non chiamatele fake news' - fattoquotidiano : Lotteria degli scontrini antievasione al via, Lega e Fratelli d’Italia la boicottano: “Vogliono controllare cosa co… - DavidBlack1980 : RT @SirDistruggere: @ODG_CNOG ma la diffusione di fake news che strizzano l'occhio ai complottisti, come quella condivisa dal giornalista N… - generacomplotti : RT @SirDistruggere: @ODG_CNOG ma la diffusione di fake news che strizzano l'occhio ai complottisti, come quella condivisa dal giornalista N… -

Ultime Notizie dalla rete : Fake news Valentina Petrini sulle fake news: "In tempo di Covid hanno avuto un'autostrada davanti senza ostacoli" La7 US – Selvaggi ed il ricordo di Pablito: “Ho perso un amico”

L’ex attaccante rossoblù ha parlato ai microfoni de L’Unione Sarda ricordando i momenti passati da Paolo Rossi “Mi ha avvisato mia figlia e speravo si trattasse di una fake news. Purtroppo era tutto v ...

Le “fake news” della stampa locale sulla copertura dei parchi minerali dell’ ILVA di Taranto

di ANTONELLO de GENNARO Dopo i soliti articoli su commissione apparsi sulla stampa locale a Taranto in relazione alla copertura dei parchi minerale e fossile dello stabilimento ILVA di Taranto, la soc ...

L’ex attaccante rossoblù ha parlato ai microfoni de L’Unione Sarda ricordando i momenti passati da Paolo Rossi “Mi ha avvisato mia figlia e speravo si trattasse di una fake news. Purtroppo era tutto v ...di ANTONELLO de GENNARO Dopo i soliti articoli su commissione apparsi sulla stampa locale a Taranto in relazione alla copertura dei parchi minerale e fossile dello stabilimento ILVA di Taranto, la soc ...