Fa il bagno nelle fontane di Roma: 'caccia' al docciatore seriale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Continuano le indagini della Polizia locale sulla doccia pubblica in piazza Trilussa di giovedì mattina. L'identità dell'uomo che alle 8:50 si è spogliato nel centro di Trastevere è la ricerca delle forze dell'ordine. Nella zona, fortunatamente, sono presenti alcune telecamere di sorveglianza che sono state richieste. Non essendoci stata una segnalazione alla Polizia locale, nel momento in cui il fatto stava accadendo, le pattuglie non hanno avuto modo di identificare e sanzionare nell'immediato l'uomo. Quel che Polizia e cittadini Romani si chiedono è: sarà forse lo stesso uomo che qualche giorno fa si era fatto un bagno nella fontana del Vittoriano? Leggi anche: Mercati e maxi store aperti nei weekend, ma per i centri commerciali la storia è diversa: ecco tutti i dettagli Nudo nella fontana… del Vittoriano Alla vigilia dell'Immacolata, come se ...

