F1, Valtteri Bottas: “Ho trovato da subito il feeling con la macchina” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Valtteri Bottas commenta la propria prestazione al termine delle prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale di F1 2020. Il finnico della Mercedes ha registrato il miglior crono nella FP2 con il tempo di 1.36.276. Il finladese precede il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) e l’olandese Max Verstappen (Red Bull), il più rapido durante la FP1 di questa mattina. Il compagno di box del sette volte campione del mondo ha dichiarato a Sky Sport F1: “Ho trovato da subito il feeling con la macchina. Il bilanciamento della monoposto è ancora da verificare in vista di domani. In alcune curve sto lottando con l’anteriore, in altre con il posteriore. È stato complicato girare con le gomme soft. Nel mio giro iniziale non avevo aderenza. Penso che fossero al di sotto della finestra di ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020)commenta la propria prestazione al termine delle prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale di F1 2020. Il finnico della Mercedes ha registrato il miglior crono nella FP2 con il tempo di 1.36.276. Il finladese precede il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) e l’olandese Max Verstappen (Red Bull), il più rapido durante la FP1 di questa mattina. Il compagno di box del sette volte campione del mondo ha dichiarato a Sky Sport F1: “Hodailcon la macchina. Il bilanciamento della monoposto è ancora da verificare in vista di domani. In alcune curve sto lottando con l’anteriore, in altre con il posteriore. È stato complicato girare con le gomme soft. Nel mio giro iniziale non avevo aderenza. Penso che fossero al di sotto della finestra di ...

OA_Sport : F1, Valtteri Bottas: “Ho trovato da subito il feeling con la macchina” - sebavettels : @PieroLadisa @antorendina Bottas invece è andato in monastero. Sfogliatelle > preti. Spiace Valtteri. - Imthebestfan44 : Valtteri Bottas detronizzato - Gianludale27 : Doppio cooldown per Bottas. Nel tentativo precedente, Valtteri non è stato particolarmente pulito nel secondo setto… - FormulaPassion : #Mercedes: #Bottas, l’isolamento dopo il #SakhirGP: “Non ho letto i giornali” #F1 #AbuDhabiGP ???? -