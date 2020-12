F1, l’arrivo di Hamilton ad Abu Dhabi: ma l’outfit… (VIDEO) (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lewis Hamilton è risultato negativo al tampone per il coronavirus. Il campione del mondo 2020 tornerà, dunque, alla guida della sua monoposto per l'ultima gara della stagione. Ad Abu Dhabi, l'inglese arriva in grande stile con un outfit molto particolare...caption id="attachment 1063719" align="alignnone" width="528" Hamilton (screenshot Instagram)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lewisè risultato negativo al tampone per il coronavirus. Il campione del mondo 2020 tornerà, dunque, alla guida della sua monoposto per l'ultima gara della stagione. Ad Abu, l'inglese arriva in grande stile con un outfit molto particolare...caption id="attachment 1063719" align="alignnone" width="528"(screenshot Instagram)/caption ITA Sport Press.

