F1 GP Abu Dhabi, Sainz all'ultima in McLaren: "Possiamo fare un buon weekend" Carlos Sainz si appresta a chiudere il Mondiale 2020 nel GP di Abu Dhabi ma anche la sua esperienza in McLaren prima di passare in Ferrari a partire dai primi test della prossima stagione. Lo spagnolo ha commentato così l'andamento delle prove libere sul circuito di Yas Marina, dove sia la FP1 che la FP2 lo hanno visto fuori dalle prime dieci posizioni. "Abbiamo problemi con le gomme, non so se sia un problema legato al freddo ma c'è poca differenza tra la gomma dura e quella morbida – ha spiegato – Penso comunque che si possa fare un ultimo weekend molto buono, anche perchè la macchina è sicuramente migliorata rispetto alla scorsa settimana." Dello stesso avviso anche il compagno di squadra Lando Norris, che comunque ha fatto meglio avvicinandosi anche alla Red Bull di Albon: "Nella seconda sessione ...

