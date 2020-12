F1, GP Abu Dhabi 2020: un venerdì “consueto” per la Ferrari, Yas Marina rimane indigesta per le Rosse (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il venerdì di Yas Marina in casa Ferrari si conclude senza discostarsi in maniera particolare da quanto visto nelle occasioni precedenti. Il diciassettesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula Uno, infatti, ha proposto una SF1000 che sul giro secco non brilla, non che sul fronte del passo gara le cose vadano molto meglio, dopotutto. In poche parole il weekend del Gran Premio di Abu Dhabi si apre con pochi motivi per i quali sorridere per Charles Leclerc e Sebastian Vettel. La scuderia di Maranello non vede l’ora di mettersi alle spalle questo campionato così negativo, ed è costretta a farlo su uno dei tracciati più ostici di sempre per la Rossa. La Ferrari sul circuito di Yas Marina non ha mai vinto, né centrato una pole position, e anche i podi sono ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ildi Yasin casasi conclude senza discostarsi in maniera particolare da quanto visto nelle occasioni precedenti. Il diciassettesimo ed ultimo appuntamento del Mondialedi Formula Uno, infatti, ha proposto una SF1000 che sul giro secco non brilla, non che sul fronte del passo gara le cose vadano molto meglio, dopotutto. In poche parole il weekend del Gran Premio di Abusi apre con pochi motivi per i quali sorridere per Charles Leclerc e Sebastian Vettel. La scuderia di Maranello non vede l’ora di mettersi alle spalle questo campionato così negativo, ed è costretta a farlo su uno dei tracciati più ostici di sempre per la Rossa. Lasul circuito di Yasnon ha mai vinto, né centrato una pole position, e anche i podi sono ...

