F.1, GP Abu Dhabi - Libere 2, la Mercedes torna davanti a tutti (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella seconda sessione di prove Libere del GP di Abu Dhabi, le due Mercedes sono tornate nuovamente a dettare il ritmo. Valtteri Bottas è stato il più veloce: il finlandese della Mercedes ha fermato il cronometro sull'1:36.276, mentre il suo compagno di squadra - Lewis Hamilton - ha chiuso secondo con un tempo di due decimi più alto. Seguono le due Red Bull Racing, con Verstappen davanti ad Alexander Albon. I campioni concentrati sul futuro. In casa Mercedes si è lavorato con molta attenzione in ottica 2021. Durante la prima mezz'ora, così come hanno fatto tutti gli altri team, ci si è concentrati sulla valutazione delle gomme Pirelli della prossima stagione. Successivamente, però, il team campione del mondo in carica ha programmato anche un long run ...

