F.1, GP Abu Dhabi - Libere 1, Verstappen al top. Debutto per Schumacher (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella prima sessione di prove Libere del Gran Premio di Abu Dhabi, Max Verstappen ha ottenuto il miglior tempo precedendo di soli 34 millesimi la Mercedes di Valtteri Bottas. Rientro un po' più lento per Lewis Hamilton, che ha iniziato il suo fine settimana con 1.3 secondi di ritardo dalla vetta, chiudendo con la quinta posizione, alle spalle della Renault di Ocon e all'altra Red Bull di Albon. Così tra i primi dieci. Come sempre ad Abu Dhabi, la prima sessione di prove viene disputata in condizioni totalmente differenti a quelle che ritroveremo nel resto del weekend. Basti pensare che la temperatura dell'asfalto oggi ha toccato i 40 gradi, elemento che non ritroveremo né in qualifica, né tantomeno in gara. Anche per questo motivo, la classifica dei tempi non rispecchia i veri valori in campo, con lo stesso Hamilton ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella prima sessione di provedel Gran Premio di Abu, Maxha ottenuto il miglior tempo precedendo di soli 34 millesimi la Mercedes di Valtteri Bottas. Rientro un po' più lento per Lewis Hamilton, che ha iniziato il suo fine settimana con 1.3 secondi di ritardo dalla vetta, chiudendo con la quinta posizione, alle spalle della Renault di Ocon e all'altra Red Bull di Albon. Così tra i primi dieci. Come sempre ad Abu, la prima sessione di prove viene disputata in condizioni totalmente differenti a quelle che ritroveremo nel resto del weekend. Basti pensare che la temperatura dell'asfalto oggi ha toccato i 40 gradi, elemento che non ritroveremo né in qualifica, né tantomeno in gara. Anche per questo motivo, la classifica dei tempi non rispecchia i veri valori in campo, con lo stesso Hamilton ...

SkySportF1 : F1, Binotto torna a casa: non sta bene e non seguirà da vicino l'ultimo GP ad Abu Dhabi #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : La Renault saluta la Formula 1 dopo 40 anni mandando in pista, per un'esibizione ad Abu Dhabi, Fernando Alonso, che… - espressonline : Le spese pazze per migliaia di euro di Alitalia-Etihad: dal Gp di Abu Dhabi alle mance stellari - sportface2016 : #AbuDhabiGP | Le parole di #Hamilton dopo le libere - FTraiettoria : Bottas precede Hamilton nelle FP2 di Abu Dhabi. 8° Leclerc, a fuoco l’Alfa di Raikkonen -