Extreme E | il team X44 annuncia Loeb!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 11 dicembre 2020) IlX44 di Lewis Hamilton ha ufficialmenteto la line-up del campionato off-road elettricoE. A sorpresa, dopo l’annuncio di Johan Kristoffersson da parte deldi Nico Rosberg, ildel 7 volte campione del mondo di F1 presenta Sebastien Loeb. Al suo fianco Cristina Gutierrez. X44 punta su un campione rally Sebastien Loeb, 9 volte vincitore del campionato mondiale rally, è statoto nella mattinata dell’11 dicembre come pilota della nuova competizione che prenderà il via nel marzo del 2021, laE. Già l’arrivo di ungestito da Lewis Hamilton fece molto scalpore ed aumentò l’interesse per il campionato. I motivi sono tanti e tra questi, oltre al fatto che il britannico sia uno dei piloti più forti di ...