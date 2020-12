Everton-Chelsea | Ancelotti ritrova Lampard | “Bello rivedersi da colleghi”

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Carloha parlato alla vigilia del match tra, che si sfidano domani in Premier League. Il tecnico dei Toffeesla sua ex squadra che ora è guidata da Frank, all’epoca capitano dei londinesi. “Il rapporto tra me e Frank è cambiato – ha spiegato– Prima eravamo allenatore e giocatore ma adesso siamo colleghi, ad ogni modo sono felice di rivederlo. Sta facendo molto bene, si sta riconfermando dopo la scorsa stagione ma aveva già fatto bene prima di arrivare ad allenare il.” SportFace.