Evandro ha scelto il suo nuovo professore dopo essere stato scaricato da Rudy Zerbi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Evandro ha tirato troppo la corda, finendo per spezzarla. Rudy Zerbi, suo professore, ha scelto di scaricarlo dopo la sua esibizione in studio sul singolo Freak di Samuele Bersani. Il prof @RudyZerbi mette alla prova Evandro con “Freak” di Samuele Bersani! Per voi merita la maglia grigia di #Amici20? pic.twitter.com/ZqYCqVFZNO — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 10, 2020 Lo storico volto di Amici 20, ascoltando le nuove critiche del giovane all’indirizzo del pezzo e di altri assegnati in precedenza, scuote il capo prima di prendere la parola: Il problema è quello che dici sulle canzoni, sugli artisti, sulle scelte. Stai continuando, settimana dopo settimana, a mettere in discussione quello che io sto ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 11 dicembre 2020)ha tirato troppo la corda, finendo per spezzarla., suo, hadi scaricarlola sua esibizione in studio sul singolo Freak di Samuele Bersani. Il prof @mette alla provacon “Freak” di Samuele Bersani! Per voi merita la maglia grigia di #Amici20? pic.twitter.com/ZqYCqVFZNO — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 10, 2020 Lo storico volto di Amici 20, ascoltando le nuove critiche del giovane all’indirizzo del pezzo e di altri assegnati in precedenza, scuote il capo prima di prendere la parola: Il problema è quello che dici sulle canzoni, sugli artisti, sulle scelte. Stai continuando, settimanasettimana, a mettere in discussione quello che io sto ...

softvlouis : evandro che prof ha scelto? #Amici20 - _acrazygirl_ : evandro ha scelto la pettinelli e io sono solo felicissima per lui e per il suo 7 #Amici20 - charlyniall : RT @amicii_news: ??Evandro ha scelto la Pettinelli. Oggi ha stonato ma la Pettinelli gli ha dato lo stesso un 7?? #Amici20 - amartiidaqui : @vsenefrega ALLORA IO NON VOLEVO SPOILERARMI, cioè giuro di solito non lo faccio però dopo aver saputo che Evandro… - ilenia_zirafi : @amicii_news Te lo riassumo: hanno continuato quello di canale 5, hanno fatto vedere che Evandro ha scelto Anna, po… -