Europeo Under 21, il calendario completo: gli Azzurrini esordiscono il 24 marzo (Di venerdì 11 dicembre 2020) La UEFA ha reso noto il calendario completo dell’Europeo Under 21 che vedrà impegnata anche l’Italia Nel mese di marzo 2021 in Slovenia e Ungheria, si giocherà la fase a gironi dell’Europeo Under 21 che vedrà impegnata anche l’Italia del c.t. Nicolato. La UEFA ha diramato il calendario completo della competizione che vedrà l’esordio degli Azzurrini il 24 marzo contro la Repubblica Ceca. Mercoledì 24 marzoGRUPPO A (Ungheria) Budapest: Romania-Olanda Szekesfehervar: Ungheria-GermaniaGRUPPO B (Slovenia) Maribor: Slovenia-SpagnaCelje: Repubblica Ceca-Italia Giovedì 25 marzoGRUPPO C (Ungheria) Szombathely: Francia-Danimarca Gyor: Russia-IslandaGRUPPO D ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) La UEFA ha reso noto ildell’21 che vedrà impegnata anche l’Italia Nel mese di2021 in Slovenia e Ungheria, si giocherà la fase a gironi dell’21 che vedrà impegnata anche l’Italia del c.t. Nicolato. La UEFA ha diramato ildella competizione che vedrà l’esordio degliil 24contro la Repubblica Ceca. Mercoledì 24GRUPPO A (Ungheria) Budapest: Romania-Olanda Szekesfehervar: Ungheria-GermaniaGRUPPO B (Slovenia) Maribor: Slovenia-SpagnaCelje: Repubblica Ceca-Italia Giovedì 25GRUPPO C (Ungheria) Szombathely: Francia-Danimarca Gyor: Russia-IslandaGRUPPO D ...

sportli26181512 : Euro Under 21, UFFICIALE il calendario completo: l'Italia debutta il 24 marzo: La UEFA ha reso noto il calendario d… - TuttoMercatoWeb : Europeo Under 21, il calendario completo: Azzurrini in campo il 24 marzo in Slovenia - SostenCarni : .@coldiretti: 'Con oltre 55mila under 35 alla guida di #ImpreseAgricole e #allevamenti, l’Italia è leader europeo n… - infoitsport : Europeo Under 21, l'Italia affronterà Slovenia, Spagna e Repubblica Ceca - infoitsport : Europeo Under 21, i campioni della Spagna nel girone dell'Italia -