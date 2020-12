Europei U21 | ecco il girone dell’Italia

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Si è svolto ieri pomeriggio a Nyon il sorteggio per la fase finale degliU21 che si disputeranno in due fasi tra marzo(fase a gironi) e giugno(fase ad eliminazione diretta) 2021 in Ungheria e Slovenia.U21: quali sono gli avversari? L’Italia, che si è qualificata alla fase finale del torneo continentale vincendo il Gruppo 1 di qualificazione con 8 vittorie, 1 pareggio e 1 una sconfiita, è stata inserita nel gruppo B con Slovenia, Spagna e Repubblica Ceca. Passeranno ai quarti di finale, le prime e le seconde classificate di ogni. Particolarmente ostica è la formazione iberica, detentrice dell’ultima edizione(209) e favorita d’obbligo per la vittoria finale, che vanta tra le proprie file talenti come Cucurella, Pedri e Brahim Diaz. Abbordabili, almeno sulla carta, Slovenia e ...