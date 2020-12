Europa League, record storico per il girone del Milan (Di venerdì 11 dicembre 2020) Quello del Milan è stato un girone all’insegna dello spettacolo ed a confermarlo è l’aver raggiunto un record storico Che il girone del Milan fosse uno dei più tosti dell’intera Europa League era chiaro già nel giorno dei sorteggi. Sono state 6 gare che hanno regalato spettacolo e che hanno raggiunto anche un record storico. Tutte le squadre di questo raggruppamento infatti sono riuscite ad andare in doppia cifra di gol segnati (Milan 12, Lille 14, Sparta Praga 10, Celtic 10). Non era mai successo nella storia delle coppe europee. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Quello delè stato unall’insegna dello spettacolo ed a confermarlo è l’aver raggiunto unChe ildelfosse uno dei più tosti dell’interaera chiaro già nel giorno dei sorteggi. Sono state 6 gare che hanno regalato spettacolo e che hanno raggiunto anche un. Tutte le squadre di questo raggruppamento infatti sono riuscite ad andare in doppia cifra di gol segnati (12, Lille 14, Sparta Praga 10, Celtic 10). Non era mai successo nella storia delle coppe europee. Leggi su Calcionews24.com

