Europa League, le possibili avversarie del Napoli ai sedicesimi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo il pareggio ottenuto nell’ultima partita contro la Real Sociedad, il Napoli ha chiuso primo nel proprio girone e dunque sarà testa di serie nel sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League che si terrà lunedì alle 13:00. Considerando che Milan e Roma hanno chiuso anche loro al primo posto, gli azzurri potranno essere sorteggiati con qualsiasi non testa di serie, al di fuori della Real Sociedad già affrontata nel girone. Di seguito il quadro completo. TESTE DI SERIE Dall’Europa League: Roma, Arsenal, Bayer Leverkusen, Rangers, PSV, Napoli, Leicester, Milan, Villarreal, Tottenham, Dinamo Zagabria, Hoffenheim. Dalla Champions League: Manchester United, Brugge, Shakhtar, Ajax. NON TESTE DI SERIE Dall’Europa ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo il pareggio ottenuto nell’ultima partita contro la Real Sociedad, ilha chiuso primo nel proprio girone e dunque sarà testa di serie nel sorteggio deidi finale diche si terrà lunedì alle 13:00. Considerando che Milan e Roma hanno chiuso anche loro al primo posto, gli azzurri potranno essere sorteggiati con qualsiasi non testa di serie, al di fuori della Real Sociedad già affrontata nel girone. Di seguito il quadro completo. TESTE DI SERIE Dall’: Roma, Arsenal, Bayer Leverkusen, Rangers, PSV,, Leicester, Milan, Villarreal, Tottenham, Dinamo Zagabria, Hoffenheim. Dalla Champions: Manchester United, Brugge, Shakhtar, Ajax. NON TESTE DI SERIE Dall’...

