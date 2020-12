Europa in rosso con no deal Brexit più vicino. A Milano Ferrari giù dopo addio Ceo (Di venerdì 11 dicembre 2020) All'indomani del Bce Day, gli indici europei si avviano a chiudere la settimana all'insegna della cautela. A Piazza Affari riflettori su Ferrari dopo l'addio a sorpresa del Ceo Camilleri. Euro in rialzo, spread stabile Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 11 dicembre 2020) All'indomani del Bce Day, gli indici europei si avviano a chiudere la settimana all'insegna della cautela. A Piazza Affari riflettori sul'a sorpresa del Ceo Camilleri. Euro in rialzo, spread stabile

All'indomani del Bce Day, gli indici europei si avviano a chiudere la settimana all'insegna della cautela. A Piazza Affari riflettori su Ferrari dopo l'addio a sorpresa del Ceo Camilleri. Euro in rial ...

Iata: l’impatto del Covid-19 sarà peggiore per i vettori europei, anche nel 2021

L'impatto della pandemia da Covid-19 sull'industria del trasporto aereo sarà peggiore in Europa, rispetto ad altre regioni del mondo. Anche nel 2021. Lo rivelano le ultime previsioni della Iata, ...

