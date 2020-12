ESCLUSIVO TPI – “Mia madre è morta per la legionella contratta in ospedale. Dopo 16 anni aspetto ancora giustizia” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Quando è morta mia madre nessuno in ospedale mi ha convocata, nessuno mi ha chiesto scusa. Eppure nella sua cartella clinica è scritto nero su bianco che è morta per la legionella contratta in ospedale. Già altre persone erano morte di legionella in quella struttura, e ad un controllo di pochi giorni prima avevano trovato quel batterio proprio nella stanza in cui sarebbe stata ricoverata mia madre. Ciononostante l’hanno messa lì, e la sua non era neanche un’urgenza, ma un ricovero programmato. Che fosse morta per la legionella noi l’abbiamo saputo solo un anno Dopo, quando un amico di famiglia ci ha consigliato di ritirare la cartella clinica”. A raccontare questa storia a TPI è ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Quando èmianessuno inmi ha convocata, nessuno mi ha chiesto scusa. Eppure nella sua cartella clinica è scritto nero su bianco che èper lain. Già altre persone erano morte diin quella struttura, e ad un controllo di pochi giorni prima avevano trovato quel batterio proprio nella stanza in cui sarebbe stata ricoverata mia. Ciononostante l’hanno messa lì, e la sua non era neanche un’urgenza, ma un ricovero programmato. Che fosseper lanoi l’abbiamo saputo solo un anno, quando un amico di famiglia ci ha consigliato di ritirare la cartella clinica”. A raccontare questa storia a TPI è ...

