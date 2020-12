Escape Plan 2 - Ritorno all' inferno | Sylvester Stallone appare per pochi minuti nel film

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 11 dicembre 2020)è presente in poche scene di2 -all', nonostante la sua posizione di spicco all'interno del cast. Nonostante la sua posizione di spicco in2 -all', in realtà,nelle scene della pellicola, dal destino poco fortunato, soltanto per totale pari a quindici. Nel corso degli anni l'attore americano ha parlato negativamente delin più occasioni. A proposito della pellicola, indipendentemente dal tempo che ha passato davanti alla telecamera, ha dichiarato: "2 - ...