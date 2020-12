Esame Suarez, l’esaminatore Rocca: “Era da 6 stirato…” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il caso legato all'Esame di Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana si arricchisce di nuovi dettagli. Questa volta a parlare è il suo esaminatore, il professore Lorenzo Rocca ai microfoni di Repubblica.Esame Suarez: le parole di Roccacaption id="attachment 1063819" align="alignnone" width="464" Suarez (screenshot Twitter)/caption"È stato un voto un po’ stirato. Come quando a scuola un alunno è da cinque e mezzo e il professore gli mette sei", ha affermato Rocca, esaminatore dell’ormai famoso test di italiano svolto dal calciatore Luis Suarez nei mesi scorsi. "Non ho mai parlato con nessuno della Juventus, né con Paratici né con altri", ha tenuto a precisare il professore.E ancora sull'Esame: "In ogni caso ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il caso legato all'di Luisper ottenere la cittadinanza italiana si arricchisce di nuovi dettagli. Questa volta a parlare è il suo esaminatore, il professore Lorenzoai microfoni di Repubblica.: le parole dicaption id="attachment 1063819" align="alignnone" width="464"(screenshot Twitter)/caption"È stato un voto un po’ stirato. Come quando a scuola un alunno è da cinque e mezzo e il professore gli mette sei", ha affermato, esaminatore dell’ormai famoso test di italiano svolto dal calciatore Luisnei mesi scorsi. "Non ho mai parlato con nessuno della Juventus, né con Paratici né con altri", ha tenuto a precisare il professore.E ancora sull': "In ogni caso ...

capuanogio : 'Mai avuto contatti con i dirigenti della #Juventus': così Rocca dell'Università di Perugia nell'interrogatorio di… - pisto_gol : Suarez, l’esame fu una farsa: Juventus, indagati i vertici- - Corriere : «L’esame di Suarez fu una farsa, richieste avanzate dalla Juventus» Indagati i manager bianconeri - Yogaolic : RT @fanpage: Esame Suarez, favoritismi per ragioni di tifo: “La fede per la Juventus ha avuto un peso” - fanpage : Esame Suarez, favoritismi per ragioni di tifo: “La fede per la Juventus ha avuto un peso” -