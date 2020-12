Esame Suarez | il prof | “Sufficienza stentata ma gliela ridarei Mai parlato con la Juve”

(Di venerdì 11 dicembre 2020) La Repubblica ha intervistato il. Lorenzo Rocca, docente dell’Università di Perugia che ha esaminato l’dilo scorso settembre. Ilha ammesso comenon parlasse benissimo l’italiano ma che la sufficienzaridarebbe. Ha concluso inoltre che non ha maicon la Juventus e Paratici. Queste le sue parole: “Non ho maicon la Juventus, né con Paratici, né con altri. I vertici dell’Ateneo disponibili nei confronti del club? La loro fede calcistica ha avuto un peso”. Sufficienza a? “Stirato, ma sì. L’, c’è la comprensione, l’ascolto. Sapeva rispondere. Ma aveva le risposte prima di fare l’? ...

capuanogio : 'Mai avuto contatti con i dirigenti della #Juventus': così Rocca dell'Università di Perugia nell'interrogatorio di… - capuanogio : Su #Repubblica l'intervista a Lorenzo Rocca dell'Università per stranieri di Perugia sull'esame di #Suarez e i cont… - pisto_gol : Suarez, l’esame fu una farsa: Juventus, indagati i vertici- - Skarrozzz : RT @mirkonicolino: Ancora il prof Rocca: 'Il materiale fornito a #Suarez per l'esame è liberamente scaricabile dal sito dell'Università' - juventusfans : 'Mai avuto contatti con i dirigenti della #Juventus': così Rocca dell'Università di Perugia nell'interrogatorio di… -

Ultime Notizie dalla rete : Esame Suarez

Wanda Nara querela Luciana Littizzetto. Ebbene sì, alla moglie di Mauro Icardi non sono andate giù le battute che l’attrice comica ha recitato in onda durante l’ultima puntata di “Che Tempo Che Fa” co ...Si infittisce il caso Suarez, legato allo scandalo dell’esame truffa sostenuto a Perugia dal bomber che piaceva alla Juventus (oggi all’Atletico Madrid) e al coinvolgimento del ds bianconero Paratici.