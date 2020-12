Ennesimo schiaffo egiziano sul caso Regeni. Richiamare l'ambasciatore, ma non solo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Con la chiusura dell’indagini siamo arrivati all’ultimo atto di qualcosa che abbiamo chiamato a lungo collaborazione giudiziaria tra Italia ed Egitto sulla scomparsa di Giulia Regeni, ma che per la maggior parte del tempo è stata “collaborazione” solo sulla carta. Una collaborazione prevista non solo dall’etichetta diplomatica, ma dalle stesse convenzioni internazionali di cui Egitto e Italia sono firmatarie. Una collaborazione che è stata “tra virgolette”, perché caratterizzata da continue omissioni e reticenze. E da depistaggi dagli esiti talvolta tragici, come l’uccisione da parte della polizia egiziana di sospetti che non si trovavano nemmeno al Cairo il 25 gennaio, e talvolta grotteschi, con la consegna all’Italia dei video della metropolitana mancanti proprio dei minuti in cui Giulio doveva essere lì. Se ci sono 4 indagati, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Con la chiusura dell’indagini siamo arrivati all’ultimo atto di qualcosa che abbiamo chiamato a lungo collaborazione giudiziaria tra Italia ed Egitto sulla scomparsa di Giulia, ma che per la maggior parte del tempo è stata “collaborazione”sulla carta. Una collaborazione prevista nondall’etichetta diplomatica, ma dalle stesse convenzioni internazionali di cui Egitto e Italia sono firmatarie. Una collaborazione che è stata “tra virgolette”, perché caratterizzata da continue omissioni e reticenze. E da depistaggi dagli esiti talvolta tragici, come l’uccisione da parte della polizia egiziana di sospetti che non si trovavano nemmeno al Cairo il 25 gennaio, e talvolta grotteschi, con la consegna all’Italia dei video della metropolitana mancanti proprio dei minuti in cui Giulio doveva essere lì. Se ci sono 4 indagati, ...

