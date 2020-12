Energica | nuovo accordo commerciale in Israele

(Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) –Motor Company ha firmato unincon Lee-Gal Motorbikes Ltd. Ilimportatore – spiega una nota – si trova a Tel Aviv e ha più di 35 anni di esperienza nel settore motociclistico. Lee-Gal è un distributore multibrand e ha lavorato con importanti enti governativi nel campo della sicurezza: la polizia israeliana, l’IDF e Magen David Adom (la Croce Rossa israeliana).

