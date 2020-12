Energia, ENEA brevetta sistema innovativo per produrre elettricità e calore da rifiuti (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – produrre Energia elettrica e calore da rifiuti e scarti in modo più efficiente ed economico grazie ad un innovativo sistema di gassificazione di biomasse, residui e reflui. Questo l’obiettivo del brevetto sviluppato dalla Divisione BioEnergia, Bioraffineria e Chimica Verde dell’ENEA. Il progetto – spiega ENEA in una nota – è stato sviluppato sulla scorta dell’esperienza acquisita negli anni sulle diverse tecnologie di gassificazione, con particolare riferimento a quella cosiddetta downdraft. “Le soluzioni che abbiamo adottato consentono di superare una serie di limiti insiti nella tecnologia e che ne pregiudicano le condizioni di operatività – afferma il ricercatore ENEA Emanuele Fanelli – Per ridurre al ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) –elettrica edae scarti in modo più efficiente ed economico grazie ad undi gassificazione di biomasse, residui e reflui. Questo l’obiettivo del brevetto sviluppato dalla Divisione Bio, Bioraffineria e Chimica Verde dell’. Il progetto – spiegain una nota – è stato sviluppato sulla scorta dell’esperienza acquisita negli anni sulle diverse tecnologie di gassificazione, con particolare riferimento a quella cosiddetta downdraft. “Le soluzioni che abbiamo adottato consentono di superare una serie di limiti insiti nella tecnologia e che ne pregiudicano le condizioni di operatività – afferma il ricercatoreEmanuele Fanelli – Per ridurre al ...

Il sistema di gassificazione di biomasse, residui e reflui permette di ridurre al minimo le dispersioni di calore e raggiungere una maggiore efficienza complessiva ...

