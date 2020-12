Emma dopo X Factor si confida sui social: “Torno a casa, ma sono carica di…” (Di venerdì 11 dicembre 2020) È ufficialmente terminata la prima esperienza di Emma in qualità di giudice di X Factor 2020. La cantante salentina ha dimostrato di saper gestire il proprio ruolo all’interno dello show; è stata una guida per i suoi concorrenti e non solo per quanto riguarda l’aspetto musicale. Emma ha saputo ispezionare le emozioni dei suoi, così da rendere le loro fragilità e le loro insicurezze dei punti di forza. È arrivata in finale con Blind, al secolo Franco Popi Rujanin, che non solo ha conquistato il terzo posto sul podio ma, ancor prima di terminare l’esperienza di matricola della musica, ha anche vinto il disco d’oro per la sua hit Cuore nero. Durante la finale, giudice e concorrente hanno potuto esibirsi insieme e ripercorrere, con La Fine di Nesli, nell’interpretazione di Tiziano Ferro, il percorso del giovane rapper. Blind ha raccontato ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 11 dicembre 2020) È ufficialmente terminata la prima esperienza diin qualità di giudice di X2020. La cantante salentina ha dimostrato di saper gestire il proprio ruolo all’interno dello show; è stata una guida per i suoi concorrenti e non solo per quanto riguarda l’aspetto musicale.ha saputo ispezionare le emozioni dei suoi, così da rendere le loro fragilità e le loro insicurezze dei punti di forza. È arrivata in finale con Blind, al secolo Franco Popi Rujanin, che non solo ha conquistato il terzo posto sul podio ma, ancor prima di terminare l’esperienza di matricola della musica, ha anche vinto il disco d’oro per la sua hit Cuore nero. Durante la finale, giudice e concorrente hanno potuto esibirsi insieme e ripercorrere, con La Fine di Nesli, nell’interpretazione di Tiziano Ferro, il percorso del giovane rapper. Blind ha raccontato ...

