Elisabetta Gregoraci lascia Pierpaolo senza parole: la batosta in diretta (Di sabato 12 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha lasciato senza parole Pierpaolo Pretelli durante la diretta del GF Vip, mettendo i puntini sulle I su cos'è successo dopo la sua uscita. Elisabetta Gregoraci è tornata negli studi del Grande Fratello Vip e durante il corso della serata non poteva non avere un nuovo confronto con Pierpaolo Pretelli.

7princ_8 : Ma Elisabetta Gregoraci ha un'altra faccia in studio o è una mia impressione? #gfvip - Martina_Gin : RT @ggguore: Scusate ma nessuno ha commentato Elisabetta Gregoraci che urlando a Pierpaolo lo chiama 'uomo' facendo il gesto delle virgolet… - tuttopuntotv : Elisabetta Gregoraci vs Petrelli al Grande Fratello Vip: lui ora fa la vittima? (Video) #gfvip #grandefratellovip - eeffettodomino : “ci conosciamo” solo se sei elisabetta gregoraci. - 2102_alexa : Sonia Lorenzini sarà una bruttissima copia di Elisabetta Gregoraci me lo sento #gfvip #sonialorenzini -