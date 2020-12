Elisabetta Gregoraci dopo il Gf Vip torna a casa: “da togliere il fiato” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci dopo il Gf Vip torna sui social per ringraziare tutti i fan e le sue parole arrivano dritte al cuore: scopriamo cosa ha scritto. foto facebookQuesta sera torna il Grande Fratello Vip con una nuova puntata che oltre alla nuova eliminazione, vedrà anche tre nuovi ingressi già annunciati la scorsa settimana che andranno a sopperire alle ultime uscite eccellenti. dopo l’addio di Francesco Oppini, è toccato anche alla showgirl calabrese, la donna infatti cosi come il suo collega ha deciso di abbandonare il gioco, non volendo continuare fino a Febbraio. Oggi, dopo aver riabbracciato il suo piccolo Nathan, la giovane torna sui social in attesa della puntata di questa sera e lo fa con delle parole davvero dolci dedicate ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 dicembre 2020)il Gf Vipsui social per ringraziare tutti i fan e le sue parole arrivano dritte al cuore: scopriamo cosa ha scritto. foto facebookQuesta serail Grande Fratello Vip con una nuova puntata che oltre alla nuova eliminazione, vedrà anche tre nuovi ingressi già annunciati la scorsa settimana che andranno a sopperire alle ultime uscite eccellenti.l’addio di Francesco Oppini, è toccato anche alla showgirl calabrese, la donna infatti cosi come il suo collega ha deciso di abbandonare il gioco, non volendo continuare fino a Febbraio. Oggi,aver riabbracciato il suo piccolo Nathan, la giovanesui social in attesa della puntata di questa sera e lo fa con delle parole davvero dolci dedicate ...

_g_thoughts_ : Comunque livello di umiltà: Elisabetta Gregoraci che esce di casa e incontra i paparazzi dicendo “ma siete pochi oggi” #gfvip - marina_estati : #GFVIP CURIOSITÀ! Ma Giacomo Urtis ha gli STESSI BRACCIALI di Elisabetta Gregoraci? - msocialmagazine : CANALE 5| A VERISSIMO ELISABETTA GREGORACI: “A Flavio hanno dato fastidio tante cose, mi ha anche sgridato”… - 21157c04e1ba42e : Che senso ha questa sera accendere la tv e guardare il #GFVIP se non c’è Elisabetta Gregoraci @GrandeFratello @alfosignorini - mary7213549179 : #gregorelli non indossa la mascherina. Brava questa mamma che non si protegge sapendo che vedrà il figlio. -