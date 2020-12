Elena, prima italiana vaccinata contro il Covid: ecco come è andata (Di venerdì 11 dicembre 2020) E’ un’infermiera di trent’anni, a Londra da 6: “Ho solo il braccio un po’ indolenzito”, ha raccontato a Il Resto del Carlino. Si chiama Elena e di professione fa l’infermiera al Croydon University Hospital di Londra. E, visto che il Regno Unito è stato il primo Paese a dare il via alla campagna vaccinale, l’addizione dei due fattori ha fatto sì che fosse lei la prima italiana a ricevere il vaccino anti-Covid della Pfizer-BioNTech. Trent’anni, da 6 nella capitale britannica dopo la laurea conseguita nel 2014. L’infermiera ha fatto sapere di star bene e di aver reagito senza troppi problemi alla vaccinazione. “Sto benissimo – ha raccontato a Il Resto del Carlino – per ora nessun effetto collaterale a parte il braccio un po’ indolenzito“. La giovane è stata fra le prime a essere vaccinate poiché nel ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 dicembre 2020) E’ un’infermiera di trent’anni, a Londra da 6: “Ho solo il braccio un po’ indolenzito”, ha raccontato a Il Resto del Carlino. Si chiamae di professione fa l’infermiera al Croydon University Hospital di Londra. E, visto che il Regno Unito è stato il primo Paese a dare il via alla campagna vaccinale, l’addizione dei due fattori ha fatto sì che fosse lei laa ricevere il vaccino anti-della Pfizer-BioNTech. Trent’anni, da 6 nella capitale britannica dopo la laurea conseguita nel 2014. L’infermiera ha fatto sapere di star bene e di aver reagito senza troppi problemi alla vaccinazione. “Sto benissimo – ha raccontato a Il Resto del Carlino – per ora nessun effetto collaterale a parte il braccio un po’ indolenzito“. La giovane è stata fra le prime a essere vaccinate poiché nel ...

DemoSinergia : RT @simonegraziosi2: La prima italiana vaccinata contro il Covid è l'infermiera modenese Elena Baraldi - momperiglia : RT @HuffPostItalia: Elena, infermiera prima vaccinata italiana in Uk: 'Non ho avuto dubbi. Sto benissimo' - ciccolombo : RT @HuffPostItalia: Elena, infermiera prima vaccinata italiana in Uk: 'Non ho avuto dubbi. Sto benissimo' - UBrignone : RT @ilgiornale: L'infermiera Elena Baraldi è la prima vaccinata italiana a Londra: 'Sto benissimo, per ora nessun effetto collaterale' http… - Anubi_Inpw : RT @HuffPostItalia: Elena, infermiera prima vaccinata italiana in Uk: 'Non ho avuto dubbi. Sto benissimo' -