Elena, infermiera prima vaccinata italiana in Uk: "Non ho avuto dubbi. Sto benissimo" (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Sto benissimo, per ora nessun effetto collaterale a parte il braccio un po’ indolenzito”. A parlare sulle pagine del Resto del Carlino è Elena Baraldi, infermiera modenese di 30 anni trasferitasi a Londra, prima italiana ad aver ricevuto una dose del vaccino Pfizer-BioNtech nel Regno Unito. Laureata nel 2014, Baraldi si è trasferita a Londra sei anni fa e lavora al Croydon University Hospital. In qualità di operatrice sanitaria in prima linea nella lotta al Covid-19, l’infermiera è stata vaccinata mercoledì e sul suo lavoro racconta: “Mi occupo delle ventilazioni e dei caschi ... Rientravo nella categoria degli operatori ad alto rischio occupazionale non ho avuto dubbi e sono contenta di essermi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Sto, per ora nessun effetto collaterale a parte il braccio un po’ indolenzito”. A parlare sulle pagine del Resto del Carlino èBaraldi,modenese di 30 anni trasferitasi a Londra,ad aver ricevuto una dose del vaccino Pfizer-BioNtech nel Regno Unito. Laureata nel 2014, Baraldi si è trasferita a Londra sei anni fa e lavora al Croydon University Hospital. In qualità di operatrice sanitaria inlinea nella lotta al Covid-19, l’è statamercoledì e sul suo lavoro racconta: “Mi occupo delle ventilazioni e dei caschi ... Rientravo nella categoria degli operatori ad alto rischio occupazionale non hoe sono contenta di essermi ...

