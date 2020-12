Elena Baraldi chi è la prima italiana vaccinata contro il Coronavirus (Di venerdì 11 dicembre 2020) La prima italiana vaccinata contro il Coronavirus si chiama Elena Baraldi. Ha 30 anni ed è un’infermiera modenese, che sei anni fa si è trasferita nel Regno Unito. La giovane, laureata nel 2014, lavora al Croydon University Hospital e ha ricevuto una dose del siero della Pfizer-BioNtech. Proprio perché impegnata in prima linea contro la pandemia, mercoledì scorso, è stata vaccinata nella capitale britannica. leggi anche l’articolo —> Covid, il bollettino di oggi: 18.727 nuovi casi e 761 morti, -25 in intensiva Elena Baraldi, la prima italiana vaccinata contro il Covid: «Sto benissimo» «Sto benissimo, per ora nessun ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lailsi chiama. Ha 30 anni ed è un’infermiera modenese, che sei anni fa si è trasferita nel Regno Unito. La giovane, laureata nel 2014, lavora al Croydon University Hospital e ha ricevuto una dose del siero della Pfizer-BioNtech. Proprio perché impegnata inlineala pandemia, mercoledì scorso, è statanella capitale britannica. leggi anche l’articolo —> Covid, il bollettino di oggi: 18.727 nuovi casi e 761 morti, -25 in intensiva, lail Covid: «Sto benissimo» «Sto benissimo, per ora nessun ...

mirellaladini : RT @ilgiornale: L'infermiera Elena Baraldi è la prima vaccinata italiana a Londra: 'Sto benissimo, per ora nessun effetto collaterale' http… - Diego_Bruno80 : RT @ilgiornale: L'infermiera Elena Baraldi è la prima vaccinata italiana a Londra: 'Sto benissimo, per ora nessun effetto collaterale' http… - DemoSinergia : RT @simonegraziosi2: La prima italiana vaccinata contro il Covid è l'infermiera modenese Elena Baraldi - UBrignone : RT @ilgiornale: L'infermiera Elena Baraldi è la prima vaccinata italiana a Londra: 'Sto benissimo, per ora nessun effetto collaterale' http… - Gioia_13 : RT @ilgiornale: L'infermiera Elena Baraldi è la prima vaccinata italiana a Londra: 'Sto benissimo, per ora nessun effetto collaterale' http… -