“Ecco cosa ha fatto mio padre sulla bara di Mimì” Mia Martini | le terribili rivelazioni di Loredana Bertè Cose che fanno ancora male

Un racconto choc quello di Loredana Bertè che si è raccontata a The Voice Senior da Antonella Clerici. La cantante, nel giro di pochi mesi, è riuscita a perdere la bellezza di 12 kg, un risultato straordinario in quanto a forza mentale, se si pensa a tutto quello che la cantante ha dovuto subire nel corso della sua vita. Conosciamo bene il passato di Loredana, la violenza del padre con la madre e con entrambe le figlie finché ne ha avuto l'opportunità, ma adesso Loredana Bertè spiazza con una confessione choc riportata dal settimanale Nuovo Tv: "Mi ha preso a calci e pugni nell'obitorio, mi ha fatto cadere dentro la bara con Mimì". La morte di una sorella tanto amata non era abbastanza per il genitore deviato e crudele.

