Ecco come avanzano le ecomafie in Italia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Aumentano i reati contro l'ambiente, nonostante l'opera di controllo e arresti da parte delle forze dell'ordine. Sono oltre 34 mila 600 quelli accertati nel corso del 2019, 4 ogni ora. Preoccupano soprattutto gli illeciti legati all'abusivismo edilizio, al primo posto nelle attività eco criminali, con quasi 11 mila 500 casi (il 74% in più rispetto al 2018); seguono quelli relativi alla gestione dei rifiuti che ammontano a oltre 9 mila 500 (solo un 11% in più del 2018). Da segnalare inoltre quelli contro la fauna, oltre 8 mila (+11%) e gli incedi boschivi, quasi 4 mila, e con un più 92,5%. Tra le Regioni è la Campania al primo posto con 5 mila 549 reati contro l'ambiente, seguita da Puglia, Sicilia e Calabria. E come negli anni precedenti, in queste quattro Regioni si concentra quasi la metà di tutti gli illeciti penali, il 44,4%. La Lombardia, con 88 ordinanze di ...

Una videochiamata con Babbo Natale. In un momento difficile come quello che stiamo vivendo i bambini sono tra coloro che più soffrono di più con le scuole che proseguono a singhiozzo ...

Con le mini band, ovvero le bande elastiche, potrai fare ginnastica da casa e scolpire tutti i muscoli del tuo corpo, tornando in forma.

