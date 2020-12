Eccidio Fornelli: Germania condannata da Tribunale Isernia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Isernia, 11 DIC – Il Tribunale di Isernia ha condannato la Germania a un risarcimento di oltre 10 milioni euro per danni non patrimoniali agli eredi delle vittime e al comune di Fornelli (Isernia) insignito della Medaglia di Bronzo al Valor Militare. Il 4 ottobre del 1943 i nazisti uccisero, condannandoli all’impiccagione, il podestà Giuseppe Laurelli e altri 5 fornellesi: Celestino Lancellotta, Domenico Lancellotta, Michele Petrarca, Giuseppe Castaldi e Vincenzo Castaldi. La rappresaglia fu innescata dalla morte di un soldato tedesco a causa di una bomba, fatta esplodere in paese, per difendersi dalle razzie dei nazisti nelle case. Il processo, iniziato nel 2015, si chiude con una sentenza del giudice Fabio Papa che in 45 pagine ripercorre anche i momenti terribili della strage, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 dicembre 2020), 11 DIC – Ildiha condannato laa un risarcimento di oltre 10 milioni euro per danni non patrimoniali agli eredi delle vittime e al comune di) insignito della Medaglia di Bronzo al Valor Militare. Il 4 ottobre del 1943 i nazisti uccisero, condannandoli all’impiccagione, il podestà Giuseppe Laurelli e altri 5 fornellesi: Celestino Lancellotta, Domenico Lancellotta, Michele Petrarca, Giuseppe Castaldi e Vincenzo Castaldi. La rappresaglia fu innescata dalla morte di un soldato tedesco a causa di una bomba, fatta esplodere in paese, per difendersi dalle razzie dei nazisti nelle case. Il processo, iniziato nel 2015, si chiude con una sentenza del giudice Fabio Papa che in 45 pagine ripercorre anche i momenti terribili della strage, ...

