E' morto il regista Kim Ki-duk a causa del Covid | vinse il Leone d' oro

(Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – E', all'età di 59 anni, in Lettonia, in seguito a complicazioni legate al-19, ilsudocoreano Kim Ki-duk. Lo riferisce il portale lettone Delfi. Il debutto alla regia nel 1996 è con Coccodrillo, film che racconta la vicenda di un uomo che vive aspettando sotto il ponte di un fiume i suicidi, per poter sottrarre poi ai cadaveri i loro averi. La sua prima pellicola uscita nelle sale italiane è Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera, presentato in concorso al Festival internazionale del film di Locarno nel 2003 e capace di ottenere notevoli risultati al botteghino nonostante la firma d'autore. Il suo film successivo è La samaritana, in concorso al Festival internazionale del cinema di Berlino del 2004, dove si aggiudica l'Orso d'argento per il miglior. Il film ...